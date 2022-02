Il domani che verrà la trama del film su Rai 4 stasera lunedì 21 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilcheilsu Rai 4212022e cast212022 su Rai 4 andrà in onda ilIlche– The Tomorrow Series,scritto e diretto da Stuart Beattie e tratto dal romanzo La guerra chedi John Marsden. Ild’azione del 2010 e riprende grandi classici del genere d’avventura adolescenziale. Inizialmente erano stati annunciati due sequel che però non sono mai stati realizzati mentre nel 2016 è stata realizzata la serie in 6 episodi Tomorrow, When the War Began che riprende il titolo deloriginale. L’incasso in tutto il mondo è stato di 16,5 milioni di ...