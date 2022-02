Il documentario con le spettacolari immagini delle ultime ore della Ferriera di Trieste (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Dopo 123 anni la Ferriera di Trieste si dissangua coi colori della guerra offrendo il costato alle macchine che la distruggono nel tumulto dei rossi e dei neri, nella rabbia e nella pietà. È una carezza che stringe la gola il documentario presentato al Trieste Film Festival ‘L'ultimo calore d'acciaio' dallo scrittore Francesco De Filippo e dal film maker Diego Cenetiempo, pronti a portare nei cinema e nelle rassegne lo spietato fulgore delle ultime ore di vita della montagna dell'acciaio. Al suo posto, un'energia piana, pulita e silenziosa, un progetto di mastodontica purezza digitale dopo l'ultima, lasciva colata del 9 aprile 2020. Lo sguardo degli autori trasforma le scintille di quel giorno in pizzi, il fuoco in fiore che si gonfia all'estremo sole, gli occhi degli operai ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Dopo 123 anni ladi Trieste si dissangua coi coloriguerra offrendo il costato alle macchine che la distruggono nel tumulto dei rossi e dei neri, nella rabbia e nella pietà. È una carezza che stringe la gola ilpresentato al Trieste Film Festival ‘L'ultimo calore d'acciaio' dallo scrittore Francesco De Filippo e dal film maker Diego Cenetiempo, pronti a portare nei cinema e nelle rassegne lo spietato fulgoreore di vitamontagna dell'acciaio. Al suo posto, un'energia piana, pulita e silenziosa, un progetto di mastodontica purezza digitale dopo l'ultima, lasciva colata del 9 aprile 2020. Lo sguardo degli autori trasforma le scintille di quel giorno in pizzi, il fuoco in fiore che si gonfia all'estremo sole, gli occhi degli operai ...

Advertising

quinta : RT @thushi@poliverso.org Nothing to hide. Documentario sulla sorveglianza di massa e sui danni che comporta, con l'… - RaiTre : Un intreccio di parole, versi e musiche attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande ar… - Conte_Official : PAOLO CONTE, VIA CON ME: il film documentario diretto da @gioverdelli su #PaoloConte, in prima visione assoluta dom… - sulsitodisimone : Il documentario con le spettacolari immagini delle ultime ore della Ferriera di Trieste - controradio : Critico per un giorno presenta “Voyage of time” -