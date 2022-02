Il caso di Sound United (Marantz, B&W, Denon) comprata per 1 Miliardo di Dollari da Masimo Corporation (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una società ha voluto compiere l’acquisto del secolo: sembra che abbia comprato una serie di società attive nel settore degli altoparlanti, finalizzando i suoi progressi in questo ambito. Ma come mai lo ha fatto, e quali sono i suoi piani in merito? Masimo Corporation, con una cifra enorme, ha voluto acquistare una serie di società attive nel settore degli altoparlanti – Computermagazine.itLe aziende decidono di comprare dei brand quando comprendono che sia necessario fare un salto di qualità: approcciarsi in altri ambiti garantirebbe loro nuove occasioni sia per le collaborazioni che per quanto riguarda degli introiti diversi su cui fare affidamento in futuro. A volte si tende ad acquistare più di una sola compagnia in modo tale da riuscire ad entrare, nella maniera più sicura possibile, in uno specifico ambito, ed è probabile che ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una società ha voluto compiere l’acquisto del secolo: sembra che abbia comprato una serie di società attive nel settore degli altoparlanti, finalizzando i suoi progressi in questo ambito. Ma come mai lo ha fatto, e quali sono i suoi piani in merito?, con una cifra enorme, ha voluto acquistare una serie di società attive nel settore degli altoparlanti – Computermagazine.itLe aziende decidono di comprare dei brand quando comprendono che sia necessario fare un salto di qualità: approcciarsi in altri ambiti garantirebbe loro nuove occasioni sia per le collaborazioni che per quanto riguarda degli introiti diversi su cui fare affidamento in futuro. A volte si tende ad acquistare più di una sola compagnia in modo tale da riuscire ad entrare, nella maniera più sicura possibile, in uno specifico ambito, ed è probabile che ...

Advertising

albemimundo : Comunque dato che tutti stanno paragonando Giravolte a Malibu io ora dico la mia. Dov'è simile ? Per caso la musica… - ruotologiacomo : @tashunkawitko65 @formulaenne È uno dei miei chitarristi preferiti per quel suo sound unico forse nato per caso dal… - Weareatypico : Provenienti dall'improbabile Isola di Wight, il duo inglese ha conquistato pubblico e critica grazie allo stile irr… -