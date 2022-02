Il capolavoro di Percassi che con l’Atalanta ha venduto un pezzo di cuore

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Chi conosce Antonio, classe 1953, e la sua passione per il calcio e per, squadra in cui da giovanissimo ha giocato e di cui è stato dirigente sportivo, assicura che non gli è stato facile cedere undel suo “”, come lui stesso chiama il club nerazzurro rilevato 12 anni fa. Mae affari non sempre vanno d’accordo. E un’offerta come quella arrivata d’oltreoceano non si poteva proprio rifiutare. Non dopo che l’impatto del Covid si è fatto sentire nel 2020 anche sui conti del gruppo bergamasco, proprietario di centri commerciali e outlet, penalizzati dalle chiusure prolungate. La valutazione che delBergamasca Calcio ha fatto il gruppo di investitori americani capeggiati da Stephen Pagliuca, cioè circa 500 milioni di euro, va, infatti, oltre ...