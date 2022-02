Il Canada congela i conti dei leader No vax del Freedom Convoy e blocca pagamenti per 3 | 8 milioni di dollari

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le autorità canadesi hannoto icorrenti di alcune persone ritenute coinvolte nelle proteste di Truckers forche hanno occupato la capitale Ottawa fino alla settimana scorsa. Nei giorni scorsi alcunidella protesta sono stati arrestati, mentre la polizia in due distinte azioni ha arrestato in totale 150 manifestanti. Secondo quanto riporta la Cnn la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hato un totale di 206 prodotti finanziari, inclusibancari e aziendali e ha divulgato le informazioni di 56 entità associate a veicoli, persone fisiche e società che si trovavano in piazza. Infine hato un conto di elaborazione deidel valore di 3,8di. La ...

Il Parlamento del Canada ha chiuso e annullato i piani per un dibattito ... Le autorità hanno il potere di confiscare veicoli, congelare conti bancari e revocare licenze. La polizia è iniziata venerdì ...