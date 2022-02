Il Cagliari ferma il Napoli. Spalletti a -2 dal Milan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari – Napoli! 1-1 il finale, a Pereiro risponde Osimhen. Gli azzurri di Spalletti non sfruttano gli stop di Inter e Milan. Cagliari-Napoli finisce 1-1. Primo tempo con poche emozioni poi nella ripresa il Cagliari domina in lungo e in largo, passa in vantaggio grazie a Pereiro su errore di Ospina. Ma il portiere colombiano si rifà con gli interessi grazie a tre parate che negano il 2-0. Poi ci pensa il solito Victor Osimhen che con una incornata sigla la rete dell’1-1. Cagliari-Napoli 1-1 Il match tra Cagliari e Napoli, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 finisce 1-1. Nella prima frazione poco o nulla: da segnalare al 27? la sostituzione per infortunio di Di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022)! 1-1 il finale, a Pereiro risponde Osimhen. Gli azzurri dinon sfruttano gli stop di Inter efinisce 1-1. Primo tempo con poche emozioni poi nella ripresa ildomina in lungo e in largo, passa in vantaggio grazie a Pereiro su errore di Ospina. Ma il portiere colombiano si rifà con gli interessi grazie a tre parate che negano il 2-0. Poi ci pensa il solito Victor Osimhen che con una incornata sigla la rete dell’1-1.1-1 Il match tra, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 finisce 1-1. Nella prima frazione poco o nulla: da segnalare al 27? la sostituzione per infortunio di Di ...

Korrado77 : @GoalItalia Il Napoli ferma il Cagliari semmai - sportface2016 : Si ferma pure il #Napoli, è ciapa no per lo scudetto. #Cagliari, così puoi salvarti - Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Il Cagliari ferma il Napoli. Spalletti a -2 dal Milan #cagliarinapoli #ForzaNapoliSempre - ForzaMilanTweet : Il #Cagliari ferma il #Napoli sull'1-1 e quindi restiamo da soli in testa al Campionato guadagnando un punto sulla… - Antonio39063565 : Si ferma anche il Napoli a Cagliari. -