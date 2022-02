I tifosi della Roma sono ancora tutti con Mou: 'Hai le chiavi della città' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che i tifosi della Roma fossero dalla parte di Mourinho era chiaro. La stragrande maggioranza di loro stravede per il tecnico portoghese, basta sentire le radio, leggere i social e, soprattutto, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che ifossero dalla parte di Mourinho era chiaro. La stragrande maggioranza di loro stravede per il tecnico portoghese, basta sentire le radio, leggere i social e, soprattutto, ...

Advertising

GiovaAlbanese : Tutto l'affetto dei tifosi della #Juventus per Paulo #Dybala ?? @Gazzetta_it - LTorreira34 : Buona vittoria di squadra! Una vittoria importante per continuare ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Felic… - acffiorentina : L’amore di Lorenzo de’ Viola per la città di Firenze è quello che auguriamo a tutti i tifosi della Fiorentina. Buon… - aboccadaverita : RT @TerraFederico: 'La nostra fede, la tua mentalità: hai le chiavi di questa città'. Questa è la risposta dei tifosi della #Roma a #Mouri… - andreozzi93 : Fino a 3 giorni fa non sapeva nemmeno chi cazzo fosse traorè. I tifosi della Juve sono questi ormai,vedono uno buon… -