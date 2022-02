“I miei figli…”. E a Belen Rodriguez scendono le lacrime: “Ne ho pagato le conseguenze” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono giornate movimentate per Belen Rodriguez. Sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Prima la separazione da Antonino Spinalbese, poi l’esordio in coppia con Teo Mammuccari a Le Iene. In mezzo come sempre tanto gossip, tante voci, supposizioni, sguardi indiscreti. E da parte sua tanta voglia di stare bene, di essere felice: “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata – ha raccontato – È un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata”. E ancora: “Non dovremmo mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. Lì nasceranno le cose più belle e giuste, non forse per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono giornate movimentate per. Sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Prima la separazione da Antonino Spinalbese, poi l’esordio in coppia con Teo Mammuccari a Le Iene. In mezzo come sempre tanto gossip, tante voci, supposizioni, sguardi indiscreti. E da parte sua tanta voglia di stare bene, di essere felice: “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata – ha raccontato – È un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata”. E ancora: “Non dovremmo mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. Lì nasceranno le cose più belle e giuste, non forse per ...

Advertising

rubio_chef : “Quando tutti i miei antenati sono stati morsi dai serpenti e io sono stato morso dai serpenti e avverto i miei fig… - DukeOfSuffolk : Io amo il mio nome ma altrimenti avrei amato ognuno dei nomi che darei ai miei figli (Gabriele, Lorenzo, Tommaso, I… - micricosmo : RT @leleeeeeeeeefes: I miei due figli vicini???? @StrangisLuigi @sangiovann1 #Amici21 #Luigi #luigistrangis #amemici20 #sangiovanni https://… - kazusnya : post 2 comfort characters and tag 5 moots to do the same i miei figli preziosi < 33 @ chi vuole ??… - 1giornodapecora : #ugdp @elenabonetti se avrei dato mio nome anche ai miei figli? Personalmente mi sarebbe piaciuto poter far contin… -