I look di Rihanna incinta hanno ridisegnato i termini della moda premaman

Leggi su diredonna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Copriti quel pancione, ma non ti vergogni? Non è normale mostrarsi in pubblico così!.” Quante volte abbiamo sentito rivolgere queste parole alle donne in gravidanza che inevitabilmente avvertono il disagio di sentirsi in difetto e di essere in dovere di coprire sotto strati di tessuto il loro corpo che cambia. Ma negli ultimi tempi (finalmente) assistiamo a un’inversione di tendenza e così le donne che stanno per dare alla luce una nuova vita possono sentirsi sempre più libere di indossare ciò che vogliono e di mostrarsi nel modo in cui si sentono a proprio agio. A farsi paladina di questo cambiamento di rotta è stata ultimamenteche con i suoihaabbattendo il classico tabù che una donna ...