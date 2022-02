I libri proibiti nelle scuole americane

(Di lunedì 21 febbraio 2022) In alcuni stati Repubblicani c’è una crescente richiesta di ritirare dalle biblioteche quelli che parlano in un modo giudicato troppo esplicito di sessualità e discriminazioni razziali

... come le creature descritte in uno deicustoditi nella biblioteca della Miskatonic. A seguito di una devastante tempesta, le comunicazioni si interrompono. Un gruppo di soccorso ...... produttori e distributori di contenuti audiovisivi (come film e video online, televisione,e ... Stabiliscono ampie categorie di argomenti; richiedono alle società di Internet di ...Classici come Uomini e topi di John Steinbeck e Il buio oltre la siepe di Harper Lee sono da anni tra i libri più spesso proibiti a causa del modo e dei termini con cui affrontano il problema delle ...Nonostante questo, gli ucraini sono sempre riusciti a salvare la propria identità e la propria lingua, nonostante fosse stata proibita in diversi periodi ... che attraverso le loro opere ed i loro ...