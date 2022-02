I dieci anni di Vega, il razzo italiano che ha raggiunto lo spazio profondo (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un’impronta italiana nell’ultimo decennio dell’Esa, l’agenzia spaziale europea. Compie dieci anni il lanciatore Vega, concepito dalla nostra Asi. Il 12 febbraio 2012 ha volato per la prima volta. Da allora, ha scritto un pezzo di storia dell’accesso spaziale, tra voli esplorativi che hanno posto le basi per un servizio di trasporto spaziale europeo e missioni scientifiche nello spazio profondo per rilevare le onde gravitazionali. Ora, è pronta una nuova generazione. È a tutti gli effetti un orgoglio italiano, perché nel nostro Paese ci è nato. Anche la sigla “Vega” è un acronimo in italiano, un fatto non così frequente, tanto nell’epopea quanto nella nuova corsa allo spazio. Sta per “Vettore Europeo di Generazione Avanzata”. L’Esa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) C’è un’impronta italiana nell’ultimo decennio dell’Esa, l’agenzia spaziale europea. Compieil lanciatore, concepito dalla nostra Asi. Il 12 febbraio 2012 ha volato per la prima volta. Da allora, ha scritto un pezzo di storia dell’accesso spaziale, tra voli esplorativi che hanno posto le basi per un servizio di trasporto spaziale europeo e missioni scientifiche nelloper rilevare le onde gravitazionali. Ora, è pronta una nuova generazione. È a tutti gli effetti un orgoglio, perché nel nostro Paese ci è nato. Anche la sigla “” è un acronimo in, un fatto non così frequente, tanto nell’epopea quanto nella nuova corsa allo. Sta per “Vettore Europeo di Generazione Avanzata”. L’Esa ...

Advertising

fattoquotidiano : Spiccioli sulle bollette, miliardi a Elkann&Eni. I due decreti. Mentre gli Agnelli ridanno 1 miliardo al fisco. Don… - demagistris : La benzina schizza a 1835 euro al litro,mai così alta negli ultimi dieci anni,stangata di 400 euro a famiglia in un… - AntoVitiello : #Ibrahimovic a Radio105: 'Se vincessi con questa squadra mi darebbe più soddisfazione di dieci anni fa. E' Ibra che… - swan92678832 : RT @ParcodiGiacomo: 18/02/2022: 'La #terzadose durerà dieci anni.' 19/02/2022: 'Sì alla #quartadose per gli immunodepressi.' 20/02/2022:… - maola_varalli : RT @fatina909: ?????????????? NINO LO YORKINO RINUNCIA DI PROPRIETÀ. VI CHIEDERETE IL PERCHÉ..,SONO VECCHIO E NON SERVO PIU HO DIECI ANNI MA SONO… -

Ultime Notizie dalla rete : dieci anni Cosa vuole Mosca/ L'accordo segreto che può evitare il conflitto La sostanza è che Putin non può consentire alla Nato di entrare in Ucraina nemmeno tra dieci anni. Ciò chiarito, il criterio per orientarsi nella confusione è alla portata di tutti: se la Nato avanza ...

Cartelle esattoriali e prestiti Covid, slittano i tempi per pagare ...lunga' ovvero il criterio per cui si perde il beneficio dopo il mancato versamento di ben dieci ... quelli introdotti nella primavera di due anni fa, con garanzia pubblica prima del 100, poi del 90 e ...

Boom di stagionali in dieci anni il Resto del Carlino Viterbo, commercio in crisi. Rilancio di via Saffi, per un anno due locali in comodato gratuito 395 del 22/11/2021): grazie alla disponibilità di alcuni proprietari due locali attualmente inutilizzati verranno concessi in comodato d’uso per un anno. Il bando, che sarà aperto dalle 10 del ...

Carezze hard su una bambina di 10 anni, choc in un negozio del centro: il molestatore preso dalla polizia ANCONA - Avrebbe lasciato cadere una mano sulle parti intime di una bambina di 10 anni mentre era in fila alla cassa. Choc nel tardo pomeriggio di ieri in centro, dove le sirene delle Volanti hanno ...

La sostanza è che Putin non può consentire alla Nato di entrare in Ucraina nemmeno tra. Ciò chiarito, il criterio per orientarsi nella confusione è alla portata di tutti: se la Nato avanza ......lunga' ovvero il criterio per cui si perde il beneficio dopo il mancato versamento di ben... quelli introdotti nella primavera di duefa, con garanzia pubblica prima del 100, poi del 90 e ...395 del 22/11/2021): grazie alla disponibilità di alcuni proprietari due locali attualmente inutilizzati verranno concessi in comodato d’uso per un anno. Il bando, che sarà aperto dalle 10 del ...ANCONA - Avrebbe lasciato cadere una mano sulle parti intime di una bambina di 10 anni mentre era in fila alla cassa. Choc nel tardo pomeriggio di ieri in centro, dove le sirene delle Volanti hanno ...