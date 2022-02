I carri di Achille Lauro e Vasco Rossi a Viareggio nella prima domenica del Carnevale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra le rappresentazioni che da sempre caratterizzano il popolare Carnevale toscano, spuntano i carri di Achille Lauro e Vasco Rossi a Viareggio. La sfilata è partita ieri, domenica 20 febbraio, per la prima giornata dedicata alla popolare manifestazione allegorica. Tanti i personaggi rappresentati dagli artisti in competizione, e non è mancato l’omaggio alla grande assente Monica Vitti. Il carro di Achille Lauro Il carro di Achille Lauro, dal titolo La Festa Dei Folli, è opera di Luca Bertozzi e mostra il cantante di domenica rappresentato nei minimi dettagli, compresi i tatuaggi sul viso: uno sotto l’occhio sinistro con la scritta “scusa”, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra le rappresentazioni che da sempre caratterizzano il popolaretoscano, spuntano idi. La sfilata è partita ieri,20 febbraio, per lagiornata dedicata alla popolare manifestazione allegorica. Tanti i personaggi rappresentati dagli artisti in competizione, e non è mancato l’omaggio alla grande assente Monica Vitti. Il carro diIl carro di, dal titolo La Festa Dei Folli, è opera di Luca Bertozzi e mostra il cantante dirappresentato nei minimi dettagli, compresi i tatuaggi sul viso: uno sotto l’occhio sinistro con la scritta “scusa”, ...

