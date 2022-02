Hub vaccinale, un’occasione di ripartenza per i giovani musicisti (Di lunedì 21 febbraio 2022) un’occasione di ripartenza anche per i giovani musicisti che si sono esibiti venerdì e sabato nel corso della due giorni vaccinale organizzata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal commissario per l’emergenza Covid Renato Costa. Parliamo dell’innovativa esperienza, unica nel suo genere, che ha unito vaccini e musica, che ha avuto un notevole risalto. È stata ripresa anche dalle testate giornalistiche nazionali. Il direttore artistico della manifestazione, il maestro Giovanni Vaglica, coadiuvato dalla figlia Silvia, anche lei insegnante di Musica, ha fatto esibire i valenti ragazzi individuati tra le eccellenze della Scuola Media ad indirizzo musicale Margherita di Navarra di Pioppo e del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo. “L’iniziativa voluta fortemente dal sindaco Alberto ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 21 febbraio 2022)dianche per iche si sono esibiti venerdì e sabato nel corso della due giorniorganizzata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dal commissario per l’emergenza Covid Renato Costa. Parliamo dell’innovativa esperienza, unica nel suo genere, che ha unito vaccini e musica, che ha avuto un notevole risalto. È stata ripresa anche dalle testate giornalistiche nazionali. Il direttore artistico della manifestazione, il maestro Giovanni Vaglica, coadiuvato dalla figlia Silvia, anche lei insegnante di Musica, ha fatto esibire i valenti ragazzi individuati tra le eccellenze della Scuola Media ad indirizzo musicale Margherita di Navarra di Pioppo e del Liceo Musicale Regina Margherita di Palermo. “L’iniziativa voluta fortemente dal sindaco Alberto ...

