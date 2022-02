“House of Dragon”: concluse le riprese. Le anticipazioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finiscono finalmente le riprese di “House of Dragon”, la serie prequel di una delle produzioni più amate e rivoluzionarie di sempre, “Game of Thrones”. Confermata la fine delle riprese da George R. R. Martin, ora non resta che aspettare l’arrivo sugli schermi di “House of the Dragon”. La distribuzione dovrebbe essere su HBO e gli autori promettono che la serie sarà diversa da “Game of Thrones”. Sarà in dieci episodi per la prima stagione. L’annuncio di Martin George R. R. Martin, il noto scrittore, classe 1948, ha annunciato lui la fine delle riprese: Notizie entusiasmanti da Londra, sono stato informato che si sono concluse le riprese della prima stagione. Ha anche confermato che la fine delle riprese riguarda tutti ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Finiscono finalmente ledi “of”, la serie prequel di una delle produzioni più amate e rivoluzionarie di sempre, “Game of Thrones”. Confermata la fine delleda George R. R. Martin, ora non resta che aspettare l’arrivo sugli schermi di “of the”. La distribuzione dovrebbe essere su HBO e gli autori promettono che la serie sarà diversa da “Game of Thrones”. Sarà in dieci episodi per la prima stagione. L’annuncio di Martin George R. R. Martin, il noto scrittore, classe 1948, ha annunciato lui la fine delle: Notizie entusiasmanti da Londra, sono stato informato che si sonoledella prima stagione. Ha anche confermato che la fine delleriguarda tutti ...

