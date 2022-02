Gualtieri: su trasporti gap da 5 mld, ma con risorse Giovannini passo avanti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Sulla cura del ferro stiamo ragionando molto bene con il ministro Giovannini, c’è ancora molto da coprire e da finanziare per il completamento delle linee metropolitane e c’è ancora un gap da 5 miliardi, ma con queste risorse aggiuntive (gli 1,6 miliardi annunciati da Giovannini, ndr) facciamo un salto in avanti molto significativo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al convegno ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’ all’Auditorium di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – “Sulla cura del ferro stiamo ragionando molto bene con il ministro, c’è ancora molto da coprire e da finanziare per il completamento delle linee metropolitane e c’è ancora un gap da 5 miliardi, ma con questeaggiuntive (gli 1,6 miliardi annunciati da, ndr) facciamo un salto inmolto significativo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo al convegno ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’ all’Auditorium di Roma. (Agenzia Dire)

