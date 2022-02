Green pass via dopo il 31 marzo? Caos all’interno del governo. La Lega vota contro la maggioranza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Caos in commissione Affari sociali della Camera sull'esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16, dopo che la maggioranza si è spaccata su un emendamento presentato dalla Lega in cui si chiede di eliminare il Green pass dopo il 31 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022)in commissione Affari sociali della Camera sull'esame del decreto Covid. I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16,che lasi è spaccata su un emendamento presentato dallain cui si chiede di eliminare ilil 31. L'articolo .

Advertising

VittorioSgarbi : Il ministro della Salute Speranza: 'Strumenti come il Green Pass e le protezioni individuali vanno conservati'. Sì,… - borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - VittorioSgarbi : “Green Pass”: Non fare lavorare le persone è antidemocratico e fascista! (Cartabianca, Rai 3,15/02/2022)… - _no_green_pass_ : Sai che quasi, quasi vado farmi la prima dose ?? - Ilmarchese15 : RT @borghi_claudio: Sono in ospedale e non alla Camera ma SMENTISCO le agenzie che hanno indicato come bocciato l'emendamento per l'abolizi… -