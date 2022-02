Green pass, strappo della Lega: governo lavora a road map (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Green pass, strappo della Lega. Ad appena quattro giorni dalla ‘strigliata’, con i capi deLegazioni richiamati all’ordine dal premier Mario Draghi dopo l’incidente sul milleproroghe, un nuovo caso scuote la maggioranza, con il Carroccio che – in commissione Affari sociali alla Camera – apre un nuovo fronte, tentando il colpo di mano con un emendamento che chiede la sospensione del certificato verde dal 31 marzo, giorno in cui arriverà in scadenza – salvo sorprese – lo stato di emergenza dalla pandemia. Non è solo il Carroccio a mostrare segni di irrequietezza. A stretto giro dalla stoccata della Lega, torna a farsi sentire Silvio Berlusconi, chiedendo un progressivo allentamento delle restrizioni, con “un piano di graduale dismissione ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) –. Ad appena quattro giorni dalla ‘strigliata’, con i capi dezioni richiamati all’ordine dal premier Mario Draghi dopo l’incidente sul milleproroghe, un nuovo caso scuote la maggioranza, con il Carroccio che – in commissione Affari sociali alla Camera – apre un nuovo fronte, tentando il colpo di mano con un emendamento che chiede la sospensione del certificato verde dal 31 marzo, giorno in cui arriverà in scadenza – salvo sorprese – lo stato di emergenza dalla pandemia. Non è solo il Carroccio a mostrare segni di irrequietezza. A stretto giro dalla stoccata, torna a farsi sentire Silvio Berlusconi, chiedendo un progressivo allentamento delle restrizioni, con “un piano di graduale dismissione ...

Advertising

borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - borghi_claudio : Faccio pubblico appello a tutti i partiti e in particolare a @Mov5Stelle e @forza_italia perché votino in comm. XII… - VittorioSgarbi : Il ministro della Salute Speranza: 'Strumenti come il Green Pass e le protezioni individuali vanno conservati'. Sì,… - LucaSp1d3rm : RT @GiorgiaMeloni: Questo è quello che succederà (nuovamente) se Speranza e compagnia resteranno al governo della Nazione. Abolire il Gree… - juanbosco141971 : RT @Jakomaxxx: 17/02: super green pass illimitato per i terzadosati 18/02: quarta dose solo per gli immunodepressi 19/02: quarta dose per t… -