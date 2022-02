Green pass, maggioranza nel caos: la Lega vota di nuovo con FdI. FI si astiene e aspetta il piano del Cav (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’esito del voto era scontato, eppure la Lega ha deciso di andare avanti con l’emendamento che chiedeva lo stop al Green pass allo scadere dello stato d’emergenza, il 31 marzo. A nulla sono valsi i tentativi di mediazione, che hanno portato anche al rinvio del voto in Affari sociali, dove è in corso l’esame del decreto Covid: era previsto per le 16 ed è stato rinviato alle 17.30, nel tentativo di evitare alla maggioranza una nuova spaccatura. Nulla di fatto. E, come avvenuto già in mattinata sull’emendamento contro le discriminazioni tra studenti, presentato da FdI e Alternativa, anche stavolta il Carroccio ha votato con l’opposizione. Sul Green pass la Lega vota di nuovo con l’opposizione L’emendamento della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’esito del voto era scontato, eppure laha deciso di andare avanti con l’emendamento che chiedeva lo stop alallo scadere dello stato d’emergenza, il 31 marzo. A nulla sono valsi i tentativi di mediazione, che hanno portato anche al rinvio del voto in Affari sociali, dove è in corso l’esame del decreto Covid: era previsto per le 16 ed è stato rinviato alle 17.30, nel tentativo di evitare allauna nuova spaccatura. Nulla di fatto. E, come avvenuto già in mattinata sull’emendamento contro le discriminazioni tra studenti, presentato da FdI e Alternativa, anche stavolta il Carroccio hato con l’opposizione. Sulladicon l’opposizione L’emendamento della ...

