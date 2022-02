Green Pass, Lega battuta: no allo stop dal 31 marzo, crisi in maggioranza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – L’emendamento della Lega sullo stop al Green Pass il 31 marzo, alla scadenza dello stato di emergenza, è stato bocciato con 13 voti a favore, 22 contrari e 5 astenuti. Lo riferiscono fonti parlamentari della maggioranza. Il ‘governo è salvo’, dicono a mezza bocca in commissione Affari sociali di Montecitorio, dove è appena stato respinto l’emendamento del Carroccio che, ancora una volta, si è smarcata votando con l’opposizione. Il partito di Matteo Salvini, infatti, riferiscono fonti parlamentari, si è espresso a favore insieme a Fratelli d’Italia e Alternativa, mentre Fi si è astenuta. L’emendamento leghista non è Passato grazie al ‘blocco’ Pd M5S e Iv che hanno votato contro, appunto. “Noi chiediamo a tutti di essere seri e responsabili” ma oggi “a me ha ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma – L’emendamento dellasulloalil 31, alla scadenza dello stato di emergenza, è stato bocciato con 13 voti a favore, 22 contrari e 5 astenuti. Lo riferiscono fonti parlamentari della. Il ‘governo è salvo’, dicono a mezza bocca in commissione Affari sociali di Montecitorio, dove è appena stato respinto l’emendamento del Carroccio che, ancora una volta, si è smarcata votando con l’opposizione. Il partito di Matteo Salvini, infatti, riferiscono fonti parlamentari, si è espresso a favore insieme a Fratelli d’Italia e Alternativa, mentre Fi si è astenuta. L’emendamento leghista non èato grazie al ‘blocco’ Pd M5S e Iv che hanno votato contro, appunto. “Noi chiediamo a tutti di essere seri e responsabili” ma oggi “a me ha ...

Advertising

borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - borghi_claudio : Faccio pubblico appello a tutti i partiti e in particolare a @Mov5Stelle e @forza_italia perché votino in comm. XII… - VittorioSgarbi : Il ministro della Salute Speranza: 'Strumenti come il Green Pass e le protezioni individuali vanno conservati'. Sì,… - Delorean861 : RT @LucaBizzarri: Ma che stupidaggine è tenere il green pass senza più emergenza? Nessun senso. Ma regalate le elezioni direttamente alla M… - mat_pmp : RT @strange_days_82: Riusciranno quelli del cdx a far togliere questo maledetto green pass per il 31 marzo? A sensazione direi di no. Il PD… -