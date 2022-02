Green pass, la maggioranza si spacca: Lega vota con le opposizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Green pass: la maggioranza si spacca in commissione Affari sociali della Camera. Questa mattina la Lega ha presentato un emendamento per chiedere la sospensione della certificazione dal 31 marzo, nonostante qualche perplessità anche nel partito stesso. L’emendamento ha ottenuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni FdI e Alternativa, ma comunque non è passato. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022): lasiin commissione Affari sociali della Camera. Questa mattina laha presentato un emendamento per chiedere la sospensione della certificazione dal 31 marzo, nonostante qualche perplessità anche nel partito stesso. L’emendamento ha ottenuto il voto favorevole dellae delleFdI e Alternativa, ma comunque non èato. L'articolo proviene da Inews24.it.

