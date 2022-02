Green pass | bocciato emendamento Lega per abolizione al termine dello stato d' emergenza

Advertising

borghi_claudio : Buono, stiamo facendo ridere il mondo. Un sano esperimento sociale in mano a speranza. E domani siete pronti ad in… - VittorioSgarbi : Il ministro della Salute Speranza: 'Strumenti come il Green Pass e le protezioni individuali vanno conservati'. Sì,… - VittorioSgarbi : “Green Pass”: Non fare lavorare le persone è antidemocratico e fascista! (Cartabianca, Rai 3,15/02/2022)… - fabriziofino82 : @nzingaretti I casi si sono moltiplicati da quando hanno introdotto il green pass! - DelgeIl : @borderborder_ Due ore di coda e la gente si svegliava all'ultimo per contarsi i soldi e tirare fuori il green pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

... Ricciardi ha dichiarato: 'i dettagli sono allo studio, ma ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, ile ...E' stato bocciato dalla Commissione Affari sociali della Camera il subemendamento proposto dalla Lega che chiedeva la sospensione delper gli over 50 con la fine dello stato d'emergenza fissato per il prossimo 31 marzo L'emendamento, su cui il governo aveva dato parere negativo, ha avuto 13 voti a favore di Lega Fratelli ...Respinto in commissione Affari sociali della Camera, con 13 sì, 5 astenuti e 22 no, l'emendamento proposto dalla Lega che voleva la sospensione del green pass con la fine dello stato di emergenza, f ...Ucraina, Di Maio: Italia in massima allerta. Milleproroghe, Camera pone la fiducia. Green Pass, Berlusconi: "Verso lo stop". Virus, in marzo quarta dose per i fragili. Calcio, stasera Cagliari-Napoli.