Gravina: “Rinvio Serie A? Complicato, la Nazionale ne avrebbe bisogno” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della possibilità di rinviare una giornata di campionato per dare spazio alla Nazionale Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato della possibilità di rinviare una giornata di campionato per dare spazio alla

Advertising

sscalcionapoli1 : Figc, Gravina: “Rinvio Serie A per la Nazionale? Ne stiamo parlando, ma la vedo complicata” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Rinvio delle gare di Serie A per la Nazionale? E' complicato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Rinvio delle gare di Serie A per la Nazionale? E' complicato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Rinvio delle gare di Serie A per la Nazionale? E' complicato' - napolimagazine : FIGC - Gravina: 'Rinvio delle gare di Serie A per la Nazionale? E' complicato' -