Grande Fratello Vip, quarantatreesima puntata in diretta – Ancora il triangolo Delia-Alex-Soleil, la ‘nuova’ Jessica, l’eliminato (Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip 6 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 6 arriva alla quarantatreesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: anticipazioni 43a puntata di lunedì 21 febbraio 2022 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la quarantatreesima puntata del GF Vip 6. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Riflettori puntati sulla turbolenta “notte jungle“. Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a una festa a tema che ha lasciato diversi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip 6 (US Endemol Shine) IlVip 6 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip 6: anticipazioni 43adi lunedì 21 febbraio 2022 Insu Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce ladel GF Vip 6. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Riflettori puntati sulla turbolenta “notte jungle“. Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a una festa a tema che ha lasciato diversi ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Antonella_Soldo : E insomma, dopo 3 giorni dalla bocciatura del #referendumcannabis, Amato ha avuto il tempo di comunicarlo ai giorna… - GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - basciagonistan : RT @Shitposting181: Non sapevo che qui sopra ci fossero autori del grande fratello in incognito. Si scoprirà solo e soltanto stasera la sor… - basciagonistan : RT @_bye__bitch__: Raga io vi dico solo una cosa: l’unica clip bella su di loro sarà quella di verissimo quando usciranno quindi non illude… -