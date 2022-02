Grande Fratello VIP: Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassié assenti in studio, ecco il motivo (Di martedì 22 febbraio 2022) I numerosissimi fan di Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassiè sono rimasti stupiti nello scoprire che, nella puntata del 21 febbraio 2022, i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP 6 non erano in studio. L’assenza in studio dei due ragazzi ha destato molto stupore in quando sono gli unici due a non essere seduti fra gli sgabelli in studio nella zona dei “vipponi fuoriusciti” come li chiama Alfonso Signorini. A rivelate il retroscena circa la sua assenza, è lo stesso Manuel Bortuzzo attraverso i suoi profilo social ufficialei Il ragazzo ha spiegato: “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) I numerosissimi fan diSelassiè sono rimasti stupiti nello scoprire che, nella puntata del 21 febbraio 2022, i due ex concorrenti delVIP 6 non erano in. L’assenza indei due ragazzi ha destato molto stupore in quando sono gli unici due a non essere seduti fra gli sgabelli innella zona dei “vipponi fuoriusciti” come li chiama Alfonso Signorini. A rivelate il retroscena circa la sua assenza, è lo stessoattraverso i suoi profilo social ufficialei Il ragazzo ha spiegato: “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. ...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - GrandeFratello : È nato il piccolo Gabriele! Quindi la super famiglia di Grande Fratello ha un membro in più! ?? #GFVIP - alliqatorx : @GrandeFratello Una iena al Grande Fratello Katia Ricciarelli a 5 mesi che a le valigie pronte Ma è sempre lì - Android__Style : #GFVip Quanti Santi in quella Casa.. Per sopportare Katia.. Ma se in tutta la tua vita non ti senti Realizzata, il… -