Grande Fratello | meno vip più hot Tra baci saffici | triangoli amorosi e retroscena pruriginosi

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si chiamaVip ma ormai di vip non se ne intravede l’ombra, a parte la monumentale Katia Ricciarelli che spesso spara a vuoto giudizi decisamente discutibili. Sarà per questo che negli ultimi mesi l’attenzione, e aldue terzi delle puntate, si è concentrata su un trio alquanto pruriginoso: Alex Belli, attore in Centovetrine, vero nome Alessandro Gabelli, la moglie (?) sudamericana Delia Duran (loro si definiscono coppia aperta) e la giovane ma agguerrita Soleil Sorge, 27 anni, influencer (con al massimo 1000 follower) e modella che ha partecipato ad alcuni format TV come Uomini e donne (dove è entrata pur essendo già fidanzata), L’isola dei famosi, con annesso flirt con Jeremias Rodriguez, e Pechino Express in coppia con la mamma Wendy. Il triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge Tutto è nato quando tra ...