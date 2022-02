Governo, Salvini: “Nessun rischio guerriglia, se si lavora non c’è tempo per litigare” (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per il leader della Lega Matteo Salvini Nessun rischio di “guerriglia” nella maggioranza: “Se si lavora non c’è tempo per litigare. Ora abbiamo altre scadenze. Se il Parlamento riesce a migliorare qualche provvedimento bene venga”, dice il segretario leghista ai microfoni di ‘Radio 24’. Calenda vuole il dialogo con la Lega di Giorgetti e non con quella di Salvini? “Che carino, è un tipo simpatico ma parliamo di temi concreti. Calenda è stato eletto con il Pd, cambia spesso idea. Dialoghi con chi vuole”, risponde Salvini. Poi, sulla crisi tra Russia e Ucraina, sottolinea: “A me e a tutti interessa che non scoppi una guerra, dopo la ‘guerra’ sanitaria da cui stiamo finalmente uscendo, l’ultima cosa che serve è una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per il leader della Lega Matteodi “” nella maggioranza: “Se sinon c’èper. Ora abbiamo altre scadenze. Se il Parlamento riesce a migliorare qualche provvedimento bene venga”, dice il segretario leghista ai microfoni di ‘Radio 24’. Calenda vuole il dialogo con la Lega di Giorgetti e non con quella di? “Che carino, è un tipo simpatico ma parliamo di temi concreti. Calenda è stato eletto con il Pd, cambia spesso idea. Dialoghi con chi vuole”, risponde. Poi, sulla crisi tra Russia e Ucraina, sottolinea: “A me e a tutti interessa che non scoppi una guerra, dopo la ‘guerra’ sanitaria da cui stiamo finalmente uscendo, l’ultima cosa che serve è una ...

Advertising

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO G… - lucianonobili : Il governo che @matteorenzi e @italiaviva SOLI CONTRO TUTTI - anche contro di te che ripetevi che la crisi era da i… - TNannicini : Con la Lega è una maggioranza d’emergenza da lasciarci alle spalle prima possibile. Avevamo l'ambizione di fare ege… - nexusSEI_6 : RT @ITALIAVIVA10: Dite a Calenda che Renzi la politica la fa e anche bene. È merito suo se oggi al governo c'è Draghi e non Conte o Salvini… - fisco24_info : Milleproroghe: Salvini, non è guerriglia, il Parlamento lavora: Il nucleare? 'Sarà il prossimo governo di centrodes… -