Golf, Tiger Woods: "Tornerò, ma non so quando" (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Mi rivedrete sul PGA Tour, ma non so ancora quando". Torna a parlare Tiger Woods, presente in veste di ambasciatore al 'Genesis Invitational' di Golf, torneo del massimo circuito americano. "Mi state martellando – la risposta del californiano reduce da un grave incidente d'auto alle domande dei giornalisti americani presenti – ma ho ancora molto lavoro da fare. Sono in grado di colpire palline da Golf ma non so quale livello potrò raggiungere". Al The Masters (primo Major del 2022 in programma dal 7 al 10 aprile), il campionissimo del green parteciperà alla cena dei campioni. SportFace.

