Gli si è congelato il pene nella 30 km di sci di fondo alle Olimpiadi: «Un dolore insopportabile» (Di lunedì 21 febbraio 2022) La gara maschile di 50 km di sci di fondo ai Giochi di Pechino è stata ridotta a 30 km, perché faceva "un freddo". Ma ciò non ha risparmiato il finlandese Remi Lindholm, che alla fine della gara ha dovuto letteralmente scongelare (con un impacco bollente) "una parte del corpo particolarmente sensibile": il pene. Lo racconta tra gli altri il Telegraph, non proprio l'ultimo dei tabloid. La gara di Lindholm è durata poco meno di un'ora e 16 minuti. "E' stata una delle peggiori competizioni in cui abbia mai partecipato. Si trattava solo di combattere", ha detto ai media finlandesi, spiegando di aver dovuto usare un impacco termico a fine gara. "Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile", ha aggiunto. Il bello è che gli altri atleti si sono arrabbiati per ...

