Gli imbroglioni dell’anti populismo silenti di fronte al populismo giudiziario (Di lunedì 21 febbraio 2022) I trent’anni di Tangentopoli si presentano di fronte ai nostri occhi con sfumature molto diverse e l’anniversario di Mani pulite è qui di fronte a noi a offrirci numerosi spunti di riflessione. Ci fa riflettere su quello che è stato l’effetto di Tangentopoli sulla politica (il potere legislativo decise di mettere sé stesso nelle mani del potere giudiziario indebolendo l’articolo 68 della Costituzione). Ci fa riflettere su quello che è stato l’effetto di Tangentopoli sull’attivismo dei magistrati (“Dopo Mani pulite – ha detto Luciano Violante a questo giornale – la magistratura avanzò come una cavalleria mossa dall’idea che i giudici avessero il dovere di soddisfare un’istanza derivata dal consenso popolare, e i magistrati meno equilibrati ebbero l’occasione di approfittarsene”). Ci fa riflettere su quello che è stato l’effetto di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) I trent’anni di Tangentopoli si presentano diai nostri occhi con sfumature molto diverse e l’anniversario di Mani pulite è qui dia noi a offrirci numerosi spunti di riflessione. Ci fa riflettere su quello che è stato l’effetto di Tangentopoli sulla politica (il potere legislativo decise di mettere sé stesso nelle mani del potereindebolendo l’articolo 68 della Costituzione). Ci fa riflettere su quello che è stato l’effetto di Tangentopoli sull’attivismo dei magistrati (“Dopo Mani pulite – ha detto Luciano Violante a questo giornale – la magistratura avanzò come una cavalleria mossa dall’idea che i giudici avessero il dovere di soddisfare un’istanza derivata dal consenso popolare, e i magistrati meno equilibrati ebbero l’occasione di approfittarsene”). Ci fa riflettere su quello che è stato l’effetto di ...

Advertising

zeitblomserenus : @BonaMassimo @hekoone @aldotorchiaro @SigfridoRanucci Ah, allora non ci sono altre sentenze! Avevi detto che ci son… - Unoprumo : Cioè guarda come se la rigirano ?? io non so, si impegnano spudoratamente per trattarci come coglioni (quali siamo)… - btzberger : RT @MarcoRCapelli: Del resto,è noto che gli anziani sono facile preda di imbroglioni(e informatori sanitari). ...questo è quello che ha obb… - Italo_Giusto : @SeanFonnery Intanto questi nella prossima legislatura non ci saranno per il limite dei due mandati, mentre gli alt… - IvDRouge : @cclatwe @GuidoCrosetto @SigfridoRanucci @LaNotiziaTweet Io sto con la @ANMagistrati non coi ladri o gli imbroglion… -