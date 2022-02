Gli ascolti della domenica: bene L’amica Geniale 3 ( non più serie evento), ottimo CTCF (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli ascolti della domenica sera vedono il dominio della Rai : su Rai 1 fa sempre molto bene la terza stagione de L’amica Geniale anche se siamo ben lontani dagli ascolti, che nella prima e nella seconda stagione, l’avevano resa un serie evento. ottimo su Rai 3 Che tempo che fa con una puntata esilarante, soprattutto nella seconda parte dove abbiamo visto gente mangiare delle sottilette, ascoltato battute irreverenti e fatto grosse risate. Uno show nello show quello del Tavolo di Che tempo che fa per una puntata davvero scoppiettante. Niente da fare per Canale 5 che spreme e rispreme Checco Zalone ma siamo alla milionesima replica e seppur gli appassionati non deludono e sono sempre incollati lì, non ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Glisera vedono il dominioRai : su Rai 1 fa sempre moltola terza stagione deanche se siamo ben lontani dagli, che nella prima e nella seconda stagione, l’avevano resa unsu Rai 3 Che tempo che fa con una puntata esilarante, soprattutto nella seconda parte dove abbiamo visto gente mangiare delle sottilette, ascoltato battute irreverenti e fatto grosse risate. Uno show nello show quello del Tavolo di Che tempo che fa per una puntata davvero scoppiettante. Niente da fare per Canale 5 che spreme e rispreme Checco Zalone ma siamo alla milionesima replica e seppur gli appassionati non deludono e sono sempre incollati lì, non ci ...

