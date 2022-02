Giudice Sportivo, la decisione su Farias dopo il rosso di Cittadella (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La squalifica era scontata dopo il cartellino rosso rimediato al “Tombolato” con il Cittadella. La speranza, vana, era quella di cavarsela con una sola giornata. Diego Farias, invece, sarà costretto a saltare sia la gara casalinga con il Como che la successiva trasferta di Perugia. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di fermare per due turni il brasiliano, confermando anche l’ammonizione, “per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per comportamento gravemente antiSportivo: per avere, al 50° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo”. Per il resto in casa Benevento si registrano il secondo cartellino giallo stagionale rimediato da Kamil Glik, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La squalifica era scontatail cartellinorimediato al “Tombolato” con il. La speranza, vana, era quella di cavarsela con una sola giornata. Diego, invece, sarà costretto a saltare sia la gara casalinga con il Como che la successiva trasferta di Perugia. Ilha infatti deciso di fermare per due turni il brasiliano, confermando anche l’ammonizione, “per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per comportamento gravemente anti: per avere, al 50° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo”. Per il resto in casa Benevento si registrano il secondo cartellino giallo stagionale rimediato da Kamil Glik, ...

