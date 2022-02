Giovanni Galli | “Mi fido del Milan | per lo Scudetto anche i rossoneri”

(Di lunedì 21 febbraio 2022), ex portiere del, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni sui

Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #GiovanniGalli a @Gazzetta_it: “Mi fido del @acmilan: per lo #Scudetto anche i rossoneri” - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanWorldForum : Giovanni Galli sul Milan e sullo scudetto. Le dichiarazioni QUI -) - notizie_milan : Giovanni Galli: “Scudetto? Mi fido del Milan!” - PianetaMilan : #GiovanniGalli a @Gazzetta_it: “Mi fido del @acmilan: per lo #Scudetto anche i rossoneri” - #ACMilan #Milan… - TUTTOJUVE_COM : Giovanni Galli: 'Finalmente un campionato avvincente. Mi piacciono questi continui cambi al vertice' -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Galli

Pianeta Milan

Roberta, presidente dell'Avis Calolziocorte, traccia il bilancio dell'associazione in vista ... ore 10, presso il salone 'Don Duci' dell' oratorio 'SanBosco' di Sala . Proprio le ...... viaggio reale e al tempo stesso simbolico con queste parole: "Magog, secondo San, è il ... Mentre già si sta preparando la quarta edizione del Premio "Dario" si vogliono ringraziare tutti ...Coach Buzzanca: "Abbiamo una panchina corta, Dell’Orto da recuperare e una forma fisica da ritrovare al più presto" ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Galli: «Milan non la più attrezzata per lo scudetto ma la più convinta». Le parole dell’ex portiere rossonero Giovanni Galli, ex portiere del Milan, par ...