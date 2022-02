Giovane italiano morto a New York, i familiari contro il College: “Sottoposto a inimmaginabili trattamenti. Prenderemo provvedimenti” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia, il 17enne salernitano trovato morto in un College americano 24 ore prima del suo 18esimo compleanno, per la famiglia è stato “Sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New York. I parenti, che si dicono “scioccati e distrutti” da quella che definiscono “una morte insensata” e spiegano che è “in corso un’indagine completa” annunciando che intendono prendere “azioni appropriate”. La famiglia ha inoltre spiegato che il Giovane è stato stroncato da un malore, mentre lo zio del ragazzo, Pietro Benesatto, dice che “Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto”. Lo zio esclude pure l’ipotesi dell’aggressione ma è ancora tutto da vedere dato che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia, il 17enne salernitano trovatoin unamericano 24 ore prima del suo 18esimo compleanno, per la famiglia è stato “da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New. I parenti, che si dicono “scioccati e distrutti” da quella che definiscono “una morte insensata” e spiegano che è “in corso un’indagine completa” annunciando che intendono prendere “azioni appropriate”. La famiglia ha inoltre spiegato che ilè stato stroncato da un malore, mentre lo zio del ragazzo, Pietro Benesatto, dice che “Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto”. Lo zio esclude pure l’ipotesi dell’aggressione ma è ancora tutto da vedere dato che gli ...

Advertising

fattoquotidiano : Giovane italiano morto a New York, i familiari contro il College: “Sottoposto a inimmaginabili trattamenti. Prender… - alei1004 : @Lucapoli89 L’anno scorso ha dominato il campionato di serie B con l Empoli giocando il miglior calcio in Italia, q… - infoitinterno : Giovane italiano morto a New York, la famiglia accusa la scuola: “Ci sarà un’indagine” - L'Unione… - blancoblanco_ : Il miglior giovane cuoco del mondo è un italiano di 19 anni: la vittoria di Matteo Cignetti all’Olimpiade Young Che… - francescotirit1 : @Gianna47428351 @BenedettaFrucci @polato_maurizio Scusa, ma perché essere puttaniere inibisce una persona di essere… -