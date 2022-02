Giornata mondiale della lingua madre, Mattarella: "L'Italiano ha un sicuro avvenire" (Di lunedì 21 febbraio 2022) In occasione dell’evento "La lingua madre - #Italiano Trapassato Futuro", il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai partecipanti dell’iniziativa, esprimendo "apprezzamento" per una Giornata "che si pone come un proficuo momento di confronto e di riflessione sulla lingua italiana nell'attuale scenario globale, caratterizzato dalla multiculturalità e dal crescente sviluppo di nuovi mezzi e forme di comunicazione”, ha detto il capo dello Stato. Mattarella poi ha aggiunto, “Ne è prova la presenza alla manifestazione di testimonianze provenienti da ambiti molto diversi tra loro, dal mondo accademico e della ricerca a quello della musica pop e del cinema, da quello istituzionale a quello del ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 febbraio 2022) In occasione dell’evento "La- #Trapassato Futuro", il presidenteRepubblica Sergioha inviato un messaggio ai partecipanti dell’iniziativa, esprimendo "apprezzamento" per una"che si pone come un proficuo momento di confronto e di riflessione sullaitaliana nell'attuale scenario globale, caratterizzato dalla multiculturalità e dal crescente sviluppo di nuovi mezzi e forme di comunicazione”, ha detto il capo dello Stato.poi ha aggiunto, “Ne è prova la presenza alla manifestazione di testimonianze provenienti da ambiti molto diversi tra loro, dal mondo accademico ericerca a quellomusica pop e del cinema, da quello istituzionale a quello del ...

