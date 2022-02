Gianni Celeste: la sua canzone tra i 'trends' di Tik Tok a 34 anni dalla pubblicazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Povero gabbiano " di Gianni Celeste sta spopolando sui social tanto da diventare un trend nazionale. La canzone neomelodica sta vivendo una nuova vita nel 2022 dopo la pubblicazione nell'album ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Povero gabbiano " dista spopolando sui social tanto da diventare un trend nazionale. Laneomelodica sta vivendo una nuova vita nel 2022 dopo lanell'album ...

Advertising

owl1957 : @silvia29luglio canzone “tu comme a mme “ di gianni celeste ?????? - MartinaPotter04 : RT @uedooc: Tina balla insieme a Giorgio 'povero gabbiano hai perduto la compagna' di Gianni Celeste #uominiedonne - TarallucciE : RT @fanpage: In poche ore il brano di Gianni Celeste ha superato i 45.000 utilizzi ed ha ottenuto la targhetta “popolare” all’interno di Ti… - fanpage : In poche ore il brano di Gianni Celeste ha superato i 45.000 utilizzi ed ha ottenuto la targhetta “popolare” all’in… - StoCozzo : @Umastru1 @LRDPS Ma come che roba è!?! Non conosci Gianni Celeste?!? Ma dico io, non c'è più religione qua!!! -