Giacimenti di gas in Italia non sfruttati. Perché si compra gas dalla Russia e cosa sta cambiando (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’aumento del costo dell’energia in Italia sta arrivando a livelli insostenibili. Basta sapere che nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica e del 94% per quello del gas naturale (fonte ARERA). Non va diversamente per il costo del carburante che in diverse province ha già superato i 2 euro al litro. La preoccupazione aumenta parallelamente all’escalation dello scontro tra Russia e Ucraina con l’Italia che rischierebbe di essere una delle nazioni più penalizzate soprattutto per una crisi di importazione di gas dalla Russia. Nei giorni scorsi l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ha pubblicato una mappa che riepiloga i paesi maggiormente esposti a una crisi del gas ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’aumento del costo dell’energia insta arrivando a livelli insostenibili. Basta sapere che nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica e del 94% per quello del gas naturale (fonte ARERA). Non va diversamente per il costo del carburante che in diverse province ha già superato i 2 euro al litro. La preoccupazione aumenta parallelamente all’escalation dello scontro trae Ucraina con l’che rischierebbe di essere una delle nazioni più penalizzate soprattutto per una crisi di importazione di gas. Nei giorni scorsi l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ha pubblicato una mappa che riepiloga i paesi maggiormente esposti a una crisi del gas ...

marcodimaio : #Draghi e #Cingolani chiudono la stagione della decrescita felice sbloccando i giacimenti di gas esistenti. Anni di… - PATRIZIA953 : RT @marcodimaio: #Draghi e #Cingolani chiudono la stagione della decrescita felice sbloccando i giacimenti di gas esistenti. Anni di blocch… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Utile mappa di @jacopogiliberto Gas in Sicilia e Adriatico: ecco la mappa dei giacimenti dove si potrà estrarre https://t.… - PotsyMonsignori : Gas in Sicilia e Adriatico: ecco la mappa dei giacimenti dove si potrà estrarre @sole24ore - Emanuele_Gnani : @MarcoRizzoPC Da persona che lavora nel settore oil &gas , ho contribuito all'installazione della TAP , so che c'è… -