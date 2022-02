GFVip | Miriana Trevisan spara a zero su Soleil | “Basta con questa scusa”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio, al Grande Fratello Vip 6 è accaduto di tutto:Sorge ha prima scambiato un bacio saffico con Delia Duran, poi ha discusso anitamente con Alex Belli. Mentre alcuni “vipponi” consolavano la 27enne italo-americana,hato asul suo atteggiamento. L’accaduto Gli autori hanno deciso di organizzare un party per i “vipponi” del Grande Fratello Vip 6. Come spesso accade, durante le feste del sabato sera, i concorrenti hanno a disposizione anche dell’alcol. Durante la festa, complice anche qualche bicchiere di troppo,Sorge ha scambiato un bacio saffico con Delia Duran. Poco dopo, la 27enne italo-americana ha discusso con Alex Belli: in preda ad una crisi di pianto,ha più volte ammesso di essersi innamorata di ...

Non esiste, non mi ubriaco neanche? gioco goliardico? Ma di che? la lucidità ditrevisan sul teatrino: "io non vedo nessuna vittima"🔥 ##miriangels pic.twitter.com/ESNC81Af8L ? ...Non ho mai nascosto niente! PER ME ÈCHE SICURAMENTE NON HA CAPITO NIENTE DI QUELLO CHE HA DETTO SOLEIL, MIO DIOOOOO #pic.twitter.com/6UUbq9SuKq ? cristian - taylor's version (@...Il limone che si sono scambiate Soleil Sorge e Delia Duran continua a far discutere i concorrenti del GF Vip. Ad avere la visione più chiara di tutti è Miriana Trevisan, che si è scagliata contro le ...GF Vip, Miriana Trevisan non convinta da Soleil Sorge: "Nessuno è vittima" Al GF Vip continua a tenere banco la storia tra Alex Belli, Delia Duran e ...