GF Vip | tra Manila e Soleil torna la pace | «Vederti così mi è dispiaciuto | non ho mai smesso di volerti bene» – Video

(Di lunedì 21 febbraio 2022)- US Endemol Shine Il weekend appena terminato al Grande Fratello Vip è stato piuttosto turbolento perSorge. Dopo il bacio “fuori luogo” con la rivale Delia Duran, l’italo-americana ha discusso pesantemente con Alex Belli e, ad un certo punto, si è sentita nuovamente poco apprezzata da tutti i concorrenti del reality. A darle conforto, inaspettatamente, è stataNazzaro che, dopo i contrasti delle ultime settimane, è riuscita a farecon lei. “dispiaciutami è veramente, te lo giuro sui miei figli (…) Fin quando ho potuto esserti accanto, io non ho maiuna volta di dirti grazie di mille cose (…) Purtroppo poi ci siamo allontanate“ l’ha rincuorata l’ex Miss Italia. Da ...

, invece, li ha già sfoggiati Kylie Jenner. Modelli più cool Quindi, questo pantalone sarà la nuova ossessione della primavera estate e lo possiamo trovare in diverse varianti. La sua ...Il bacio saffico ma molto appassionatoSoleil e Delia Sia come sia, il GFsi regge quest'anno su questi tre soggetti alquanto discutibili. E ancora più discutibile è il fatto che tutti e tre ...GF Vip, Gianluca Costantino svela: "Ho capito che c'era un'intesa grossa tra me e Soleil Sorge" Gianluca Costantino un ex protagonista del GF Vip 6, dopo ...Tra screzi, nomination e sotterfugi, una frase pronunciata da Delia ha scatenato il putiferio sui concorrenti.