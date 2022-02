GF Vip, tra Manila e Soleil torna la pace: «Vederti così mi è dispiaciuto, non ho mai smesso di volerti bene» – Video (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manila e Soleil - US Endemol Shine Il weekend appena terminato al Grande Fratello Vip è stato piuttosto turbolento per Soleil Sorge. Dopo il bacio “fuori luogo” con la rivale Delia Duran, l’italo-americana ha discusso pesantemente con Alex Belli e, ad un certo punto, si è sentita nuovamente poco apprezzata da tutti i concorrenti del reality. A darle conforto, inaspettatamente, è stata Manila Nazzaro che, dopo i contrasti delle ultime settimane, è riuscita a fare pace con lei. “Vederti dispiaciuta così mi è veramente dispiaciuto, te lo giuro sui miei figli (…) Fin quando ho potuto esserti accanto, io non ho mai smesso una volta di dirti grazie di mille cose (…) Purtroppo poi ci siamo allontanate“ l’ha rincuorata l’ex Miss Italia. Da ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022)- US Endemol Shine Il weekend appena terminato al Grande Fratello Vip è stato piuttosto turbolento perSorge. Dopo il bacio “fuori luogo” con la rivale Delia Duran, l’italo-americana ha discusso pesantemente con Alex Belli e, ad un certo punto, si è sentita nuovamente poco apprezzata da tutti i concorrenti del reality. A darle conforto, inaspettatamente, è stataNazzaro che, dopo i contrasti delle ultime settimane, è riuscita a farecon lei. “dispiaciutami è veramente, te lo giuro sui miei figli (…) Fin quando ho potuto esserti accanto, io non ho maiuna volta di dirti grazie di mille cose (…) Purtroppo poi ci siamo allontanate“ l’ha rincuorata l’ex Miss Italia. Da ...

eliellyx : “Nessuno tra i vip sa che Alex sta per uscire dalla casa” musica per le mie orecchie #gfvip - ninastarita : RT @aedan83: l'Italia ripudia il divorzio tra vip. - aedan83 : l'Italia ripudia il divorzio tra vip. - falsario80 : @danila_villa Come sempre non c’è equilibrio nelle reazioni…equiparare gli allevatori seri ai trafficanti di cuccio… - Tuttogossipnews : #GFVip, l’incontro (dopo anni) tra #Barù e la sorella. Ma al rientro in Casa… ?? -