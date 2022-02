GF Vip; Soleil Sorge, sua mamma Wendy contro Alex Belli e Delia Duran: «Due avvoltoi assetati» (FOTO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, ha commentato quello che sta succedendo dentro la casa fra sua figlia, Alex Belli e Delia Duran. A unirsi a questa voce ci si è messa anche la zia della gieffina americana, ma cosa hanno detto? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Alex Belli bacia Jessica Selassié davanti a... Leggi su donnapop (Di lunedì 21 febbraio 2022)Kay, ladi, ha commentato quello che sta succedendo dentro la casa fra sua figlia,. A unirsi a questa voce ci si è messa anche la zia della gieffina americana, ma cosa hanno detto? Leggi anche: Grande Fratellobacia Jessica Selassié davanti a...

