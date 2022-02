GF VIP | Soleil accusa Delia dopo il bacio VIDEO

Advertising

FRANCESCOASROM7 : Sorellina Mia Non Ti Abbattere Mai Rinascerai E Dopo Il Grande Fratello VIP Avrai Un Futuro Meraviglioso Sorellina… - infoitcultura : Gf Vip 6, chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge: “Non siamo vittime' - telodogratis : Gf Vip, anticipazioni stasera: tutto sulla ‘notte jungle’ e la passione tra Delia e Soleil - stoptheshow11 : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge: “Non siamo vittime, abbiamo sbagliato” Dopo le tensioni dell… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Soleil

Il triangolo Alex Belli , Delia Duran eSorge al Grande Fratellocontinua ad animare il dibattito tv. A Mattino 5 interviene la criminologa Anna Vagli che commenta il comportamento dell'attore e il bacio della compagna all'...Dopo un violento scontro che ha sconvolto tutti i fan del Grande FratelloAlex Belli , da poco tornato nella Casa del Grande Fratello, ha deciso di allontanarsi in modo drastico da...Una nuova polemica in tema GF Vip sta infiammando i social. Al centro della scena ci sono Alex Belli e Delia Duran, visti come i carnefici di Soleil Sorge. I fan di quest’ultima hanno reso virale un ...Nel corso della mattinata, Davide – dopo aver assistito ad alcune situazioni all’interno della Casa – ha deciso di raggiungere Barù nella Glass Room per parlare con lui. I due VIP si sono ritrovati a ...