GF VIP | la deriva trash che macina ascolti ma sfiora il ridicolo

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il GF Vip non è Beautiful. Alex Belli non è Ridge, Delia e Soleil non sono Brooke e Taylor. E se nella soap opera più amata a seguita di sempre scambi, inciuci, accadimenti anche inverosimili – morti che risorgono, donne che sposano prima i figli, poi i fratelli e i padri – vengono accettati e digeriti perché funzionali alla linea narrativa propria degli “sceneggiati” (gli attori sono numericamente quelli, e bisogna giocare con le pedine che si hanno a disposizione) all’interno del GF Vip, che si pone come specchio di vita reale, esperimento sociologico di osservazione di relazioni vere tra persone recluse insieme per tanti giorni dentro una Casa, il “troppo stroppia“. Ovvero: quando si esagera e pur diresi scade nell’inverosimile, il pubblico – che stupido non è – lo avverte, si disgusta. E si stanca. Partito con ...