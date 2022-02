GF VIP, Jessica e il discorso toccante su Barù: un colpo al cuore peri fan della coppia (Di lunedì 21 febbraio 2022) I fan del GF Vip, che seguono il programma e ne discutono sui social, non si danno pace per la situazione tra Jessica Selassié e Barù. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Barù sgridato dalla regia: il gesto trash nel cuore della notte. Ecco cosa ha fatto Un discorso di Jessica fatto con Miriana in sauna, sta facendo discutere e soprattutto ha colpito i Jerù, ovvero tutti quelli che fin dal primo giorno hanno fatto il tifo per questa coppia. https://twitter.com/ale jess gfvip/status/1495577564341014533https://twitter.com/teambarulino/status/1495584794717134852Il discorso di Jessica Le parole di Jessica, con Miriana che è stata ad ascoltare, sono state molto chiare: “Io percepisco un flirt, che è quello che hanno ... Leggi su funweek (Di lunedì 21 febbraio 2022) I fan del GF Vip, che seguono il programma e ne discutono sui social, non si danno pace per la situazione traSelassié e. LEGGI ANCHE : — GF VIP,sgridato dalla regia: il gesto trash nelnotte. Ecco cosa ha fatto Undifatto con Miriana in sauna, sta facendo discutere e soprattutto ha colpito i Jerù, ovvero tutti quelli che fin dal primo giorno hanno fatto il tifo per questa coppia. https://twitter.com/ale jess gfvip/status/1495577564341014533https://twitter.com/teambarulino/status/1495584794717134852IldiLe parole di, con Miriana che è stata ad ascoltare, sono state molto chiare: “Io percepisco un flirt, che è quello che hanno ...

