GF VIP | Delia e il piano diabolico su Soleil | ‘la facciamo esplodere’ Era tutto organizzato con Alex Belli?

Al GF Vip in molti stanno discutendo per il 'piano diabolico' che Delia Duran sembra aver rivelato ad Alex Belli nei confronti di Soleil. Le accuse nei confronti della coppia da parte dei telespettatori sono sempre di più. Ma cosa avrà mai detto la modella venezuelana al compagno? E perché mai i fan della Sorge sono sul piede di guerra? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Manila e il discorso toccante a Soleil che non convince tutti i fan: cosa le ha detto Al GF Vip i fan esplodono di rabbia dopo una rivelazione fatta da Delia Duran ad Alex Belli che sembra svelare una sorta di 'piano diabolico' contro Soleil Sorge. Ma cosa sarà mai successo?

angiuoniluigi : RT @fanpage: “Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio”. Alex Belli, al #gfvip, mette un pu… - fanpage : “Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio”. Alex Belli, al #gfvip,… - pincatt : Alex: 'Delia, il simbolo del nostro amore va protetto' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello @Alex… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lulù confida ad Alex e Delia cosa ha fatto nell'intimità con Manuel Bortuzzo: la regia la - fede_lica91 : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO -