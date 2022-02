GF Vip 6, Katia Ricciarelli chiude con Alex Belli: “Cre*ino, stai lontano da me” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le liti furiose di Alex Belli e Soleil Sorge, che vedono ovviamente coinvolta anche la moglie di lui, Delia Duran, stanno minando gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e soprattutto stanno rendendo la Sorge sempre più fragile e provata, delusa da Alex e arrabbiata per essere cascata nella sua trappola, essendosi effettivamente innamorata di lui. Non solo, perché questo ha portato Katia Ricciarelli a scagliarsi duramente contro l’attore, chiudendo qualsiasi rapporto con lui. “Ci sei cascata come una pera cotta”, ha detto Katia Ricciarelli alla sua pupilla Soleil Sorge, “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le liti furiose die Soleil Sorge, che vedono ovviamente coinvolta anche la moglie di lui, Delia Duran, stanno minando gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e soprattutto stanno rendendo la Sorge sempre più fragile e provata, delusa dae arrabbiata per essere cascata nella sua trappola, essendosi effettivamente innamorata di lui. Non solo, perché questo ha portatoa scagliarsi duramente contro l’attore,ndo qualsiasi rapporto con lui. “Ci sei cascata come una pera cotta”, ha dettoalla sua pupilla Soleil Sorge, “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate ...

