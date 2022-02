Germania, breve recessione e poi ripresa in primavera. Ma volano i prezzi alla produzione (+ 25%) che anticipano l’inflazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Germania entrerà in recessione nel primo trimestre del 2022 a cui farà però seguito una forte ripresa primaverile. Lo rende noto oggi la Bundesbank, la banca centrale tedesca. Più che quella che si annuncia come una recessione “flash” dettata dalle chiusure per arginare la pandemia ora in fase di allentamento, a preoccupare è il dato sui prezzi alla produzione industriale di gennaio. Un dato che tende ad anticipare il futuro andamento dei prezzi al consumo, quindi l’inflazione. A gennaio l’indicatore ha segnato un rialzo del 25% rispetto a gennaio 2021. Si tratta, riferisce l’Ufficio di statistica federale tedesco, dell’incremento più consistente mai registrato su base annua. Rispetto a dicembre 2021 i prezzi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Laentrerà innel primo trimestre del 2022 a cui farà però seguito una forteprimaverile. Lo rende noto oggi la Bundesbank, la banca centrale tedesca. Più che quella che si annuncia come una“flash” dettata dalle chiusure per arginare la pandemia ora in fase di allentamento, a preoccupare è il dato suiindustriale di gennaio. Un dato che tende ad anticipare il futuro andamento deial consumo, quindi. A gennaio l’indicatore ha segnato un rialzo del 25% rispetto a gennaio 2021. Si tratta, riferisce l’Ufficio di statistica federale tedesco, dell’incremento più consistente mai registrato su base annua. Rispetto a dicembre 2021 isono ...

