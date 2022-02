Germania, allarme degli industriali sul caro-energia: «Molte imprese pronte a lasciare il Paese» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le preoccupazioni per il caro-energia non risparmiano neppure la Germania. «Se i costi dell’energia continueranno a crescere così rapidamente – è l’allarme della Bdi, la “Confindustria” tedesca -, le imprese rischiano di andare all’estero, come è già avvenuto lo scorso anno». La drammatizzazione non è infondata. «La situazione – avverte il presidente Siegfried Russwurm – è così seria che anche imprese di media grandezza ne sono pesantemente investite. E stanno pensando a una ri-localizzazione fuori dal Paese». I numeri di questa depressione industriale, a dir poco insolita per la Germania, sono riscontrabili in un sondaggio effettuato su oltre 400 medie imprese proprio dalla Bdi. In Germania impennata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le preoccupazioni per ilnon risparmiano neppure la. «Se i costi dell’continueranno a crescere così rapidamente – è l’della Bdi, la “Confindustria” tedesca -, lerischiano di andare all’estero, come è già avvenuto lo scorso anno». La drammatizzazione non è infondata. «La situazione – avverte il presidente Siegfried Russwurm – è così seria che anchedi media grandezza ne sono pesantemente investite. E stanno pensando a una ri-localizzazione fuori dal». I numeri di questa depressione industriale, a dir poco insolita per la, sono riscontrabili in un sondaggio effettuato su oltre 400 medieproprio dalla Bdi. Inimpennata ...

