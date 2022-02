Gerard Depardieu ricorda la morte del figlio Guillaume: «Lui vive in me ogni giorno» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gerard Depardieu, a sorpresa, in un’intervista ricorda suo figlio Guillaume Depardieu, morto a 37 anni nel 2008. E’raro che il grande attore francese parli del suo primogenito. Ecco cosa ha detto. Foto Getty Siamo abituati a vederlo straripante. In ogni senso. Eccessivo. Davanti, dietro e lontano dalla macchina da presa. Un uomo controverso. Qualsiasi giudizio possiamo avere sull’uomo, sull’attore Gerard Depardieu non ci sono dubbi. Lo ha dimostrato, ancora una volta, diventando il commissario Maigret per Patrice Leconte in Maigret e la giovane morta. Nei cinema dal 31 marzo. Ed è proprio rilasciando interviste per promuovere il film (in Francia arriva dopodomani), che Depardieu ha fatto una cosa per lui molto ... Leggi su amica (Di lunedì 21 febbraio 2022), a sorpresa, in un’intervistasuo, morto a 37 anni nel 2008. E’raro che il grande attore francese parli del suo primogenito. Ecco cosa ha detto. Foto Getty Siamo abituati a vederlo straripante. Insenso. Eccessivo. Davanti, dietro e lontano dalla macchina da presa. Un uomo controverso. Qualsiasi giudizio possiamo avere sull’uomo, sull’attorenon ci sono dubbi. Lo ha dimostrato, ancora una volta, diventando il commissario Maigret per Patrice Leconte in Maigret e la giovane morta. Nei cinema dal 31 marzo. Ed è proprio rilasciando interviste per promuovere il film (in Francia arriva dopodomani), cheha fatto una cosa per lui molto ...

Advertising

TheRealAndre8 : @scar15385 Sembra Gerard Depardieu dopo un viaggio a Bangkok - RT88priv : E chi sono io per non iniziare la mini serie con Gerard Depardieu nemmeno ventiquattro ore dopo aver finito di legg… - g_caprotti : @GibelliTiziana @ricpuglisi Eh ma ho un debole per il Danton interpretato da Gerard Depardieu. E per il suo monumen… - AngryPupatella : @alinatheduck_ Io ho adorato lo sceneggiato con Gerard Depardieu e anche il film con Jim Caviezel. - PinoNeri5 : RT @neon_reprise: per fare la promo di maigret, gérard depardieu è andato nel gran salotto borghese che è la grande librairie e per me è su… -