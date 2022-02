Genova, Calenda s’offre al centrodestra e il Pd lo prende a maleparole. FdI: «Ma chi t’ha cercato?» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carlo Calenda ha annunciato che a Genova Azione può sostenere il sindaco uscente del centrodestra, Marco Bucci, «con una indicazione di voto». Nel Pd, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, non l’hanno presa benissimo, dando sfogo sui social a reazioni che vanno dallo sconforto agli insulti. Anche a destra, però, s’è resa necessaria una qualche precisazione, perché nel congresso dello scorso fine settimana il neo acclamato segretario di Azione aveva tuonato che «mai col M5S e mai con FdI». E se è vero che alle prossime amministrative di Genova il Pd sostiene Ariel Dello Strologo, insieme al M5S, è anche vero Bucci governa con l’apporto fondamentale di FdI. Dunque, ha sottolineato il capogruppo del partito alla Camera, Francesco Lollobrigida, «non possiamo non notare l’anomalia della sua scelta». Le parole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carloha annunciato che aAzione può sostenere il sindaco uscente del, Marco Bucci, «con una indicazione di voto». Nel Pd, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, non l’hanno presa benissimo, dando sfogo sui social a reazioni che vanno dallo sconforto agli insulti. Anche a destra, però, s’è resa necessaria una qualche precisazione, perché nel congresso dello scorso fine settimana il neo acclamato segretario di Azione aveva tuonato che «mai col M5S e mai con FdI». E se è vero che alle prossime amministrative diil Pd sostiene Ariel Dello Strologo, insieme al M5S, è anche vero Bucci governa con l’apporto fondamentale di FdI. Dunque, ha sottolineato il capogruppo del partito alla Camera, Francesco Lollobrigida, «non possiamo non notare l’anomalia della sua scelta». Le parole ...

Advertising

SecolodItalia1 : Genova, Calenda s’offre al centrodestra e il Pd lo prende a maleparole. FdI: «Ma chi t’ha cercato?»… - fiordisale : Calenda come Paita (cioè ItaliaViva) a Genova sosterrà Bucci confermando la corrispondenza di amorosi sensi delle s… - Ulisse0672 : RT @the_highsparrow: A Genova, Calenda lo votano in quattro, tutti di Albaro (= i nostri Parioli), quindi se sostiene Bucci e tutta la dest… - marcnever : @pdnetwork @EnricoLetta @immaginaweb #Azione di #Calenda non può sostenere a Genova il Sindaco Bucci sostenuto dal… - marcnever : @MatteoRichetti @Azione_it @CarloCalenda #Azione di #Calenda non può sostenere a Genova il Sindaco Bucci sostenuto… -