Gb, Johnson annuncia lo stop dell'isolamento per i contagiati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato la fine delle restrizioni anti - Covid in Inghilterra a partire dal 24 febbraio, tra cui l'obbligo di autoisolamento in caso di positività al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il primo ministro britannico Borishato la finee restrizioni anti - Covid in Inghilterra a partire dal 24 febbraio, tra cui l'obbligo di autoin caso di positività al ...

